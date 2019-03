Bewaffneter Räuber überfällt Hotel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Oldesloe (dpa/lno) - Ein bewaffneter Mann hat ein Hotel in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn überfallen. Der Täter sei spät in der Nacht an das Tresen der Rezeption gekommen und habe einen 29 Jahre alten Angestellten mit einer Waffe - vermutlich eine Pistole - bedroht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Anschließend forderte er die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Mit einem geringen vierstelligen Geldbetrag flüchtete der Unbekannte dann zu Fuß. Eine erste Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos, der Überfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Samstag.