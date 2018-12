Professioneller Ladendieb nach Festnahme in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Neuenahr (dpa) - Nachdem Zeugen ihn auf frischer Tat ertappten, sitzt ein nach Polizeieinschätzung professioneller Ladendieb nun in Untersuchungshaft. Kunden hatten den 44-Jährigen am Freitag in Bad Neuenahr dabei beobachtet, wie er mit einem üppig gefüllten Einkaufswagen das Geschäft verließ. Auf dem Parkplatz davor wartete nach Polizeiangaben vom Sonntag bereits das Fluchtfahrzeug. Dieses konnte jedoch von den inzwischen alarmierten Polizeikräften nach wenigen Minuten in der Innenstadt gestellt werden. Der 44-Jährige wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 27 Jahre alte Fahrer des Fluchtfahrzeuges wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Waren in dem Einkaufswagen hatten nach Angaben der Polizei einen Wert von 630 Euro.