Geldautomat gesprengt: zwei Tatverdächtige auf der Flucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Unbekannte haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt. Die Polizei berichtete von einem erheblichen Gebäudeschaden. Zwei Tatverdächtige seien auf einem Motorroller in Richtung der nahe gelegenen Fußgängerzone geflüchtet, die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein und bat um Hinweise zur Tat oder Tätern aus der Öffentlichkeit. Zugleich warnten die Beamten, dass die Männer bewaffnet sein könnten. Autofahrer in der Region wurden gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. Die Höhe der Beute und der genaue Hergang der Tat, die gegen 5.15 Uhr gemeldet wurde, waren zunächst unklar.