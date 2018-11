Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Nach dem Betrug an einer über 90 Jahre alten Frau in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Polizei die beiden mutmaßlich falschen Polizeibeamten festgenommen. Der 26 Jahre alte Geldabholer sei am Mittwochmorgen in Essen und der 28-jährige Fahrer in Marl geschnappt worden, teilte die Polizei in Koblenz mit. Sie sollen die Frau im August um einen höheren Geldbetrag betrogen haben, seitdem hatte die Polizei ermittelt. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.