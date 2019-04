Verdächtiger nach Angriff auf Ehefrau in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim/Gießen (dpa/lhe) - Ein 24-Jähriger, der seine schwangere Frau in Bad Nauheim getötet haben soll, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das berichtete die Staatsanwaltschaft Gießen am Dienstag nach dem Termin bei einem Haftrichter. Der Mann soll seine 25 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer getötet haben. Die Ermittler sprachen von "mehrfacher scharfer Gewalteinwirkung". Die Leiche der 25-Jährigen war in der Nacht zu Montag in einer Wohnung in Bad Nauheim gefunden worden. Nach ihrem Ehemann wurde daraufhin mit Hochdruck gefahndet - wegen psychischer Probleme wurde er als gefährlich eingestuft. Beamte nahmen ihn in einem Baumarkt fest.