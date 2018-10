Unbekannte sprengen Geldautomat in Bad Nauheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bisher Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Geldautomaten in Bad Nauheim (Wetteraukreis) gesprengt. Verletzt wurde bei die Sprengung in einem Einkaufszentrum niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Hinweise auf Täter oder mit Blick auf ein mögliches Fluchtfahrzeug gebe es bislang nicht. Die Kriminalpolizei werte Spuren aus.

Ermittlungen zufolge konnten die Täter Geld erbeuten. Um was für einen Betrag es sich dabei handelte, war zunächst unklar. Ein Anwohner hatte am frühen Morgen einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert, wie der Behördensprecher sagte. Auch die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge durch die ausgelöste Brandmeldeanlage alarmiert. Die Polizei beziffert den Gebäudeschaden mit 50 000 Euro.