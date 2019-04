Junge Frau in Bad Nauheim getötet: Ehemann festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Ein 24 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Die Leiche der 25-Jährigen wurde nach Ermittlerangaben in der Nacht zu Montag nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung in Bad Nauheim (Wetteraukreis) gefunden. Details zur Todesursache und zu den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt. Zunächst müsse das Ergebnis der Obduktion abgewartet werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Gießen. Die Ermittler gehen aber von einem Tötungsdelikt aus.

Die Polizei hatte mit Hochdruck nach dem zunächst flüchtigen 24-Jährigen gesucht. Wegen psychischer Auffälligkeiten wurde er als gefährlich eingestuft. Die Polizei warnte die Bevölkerung, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen zu melden. Schließlich konnte der Bulgare gegen Montagmittag im Bereich eines Baumarktes in Bad Nauheim gefasst werden.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann psychiatrisch untersucht, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Erst nach der Untersuchung entscheide sich, ob der 24-Jährige vernommen werden könne.