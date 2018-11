Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Muskau (dpa/sn) - Nach einer heimtückischen Benzin-Attacke auf seine Ex-Freundin ist gegen einen 58 Jahre alten Mann Haftbefehl erlassen worden. Er soll die 35-Jährige am Sonntag in Bad Muskau (Kreis Görlitz) mit der brennbaren Flüssigkeit übergossen haben. Bevor er sie anzünden konnte, habe sie ihn wegstoßen und flüchten können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Görlitz am Dienstag mit. Der Haftbefehl sei wegen versuchten Mordes ergangen. Die Ermittlungen dauerten an.