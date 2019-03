Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Liebenstein (dpa/th) - Unbekannte Einbrecher haben aus der Villa Feodora und dem Bedienstetenhaus in Bad Liebenstein (Wartburgkreis) eine Büste aus dem 19. Jahrhundert, vier Wandleuchten aus Messing und einen seltenen Tisch entwendet. Die Täter schlugen zweimal in der Nacht zu Donnerstag und Freitag zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zur Höhe des Schadens konnten die Polizisten zunächst keine Angaben machen.