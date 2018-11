Einbrecher lassen Likör zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Liebenstein (dpa/th) - Jeweils eine Flasche mit Sahnelikör haben Unbekannte bei Einbrüchen in Gartenlauben in Bad Liebenstein (Wartburgkreis) zurückgelassen. Innerhalb von 14 Tagen wurden im Ortsteil Steinbach zwei benachbarte Gartenhäuser aufgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim vorerst letzten Coup am Wochenende wurde in dem betroffenen Objekt ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen. Dies war auch vierzehn Tage zuvor schon so gewesen. In beiden Fällen wurde jedoch der Likör zurückgelassen. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen.