Zehn Betrunkene liefern sich am Bahnhof handfeste Schlägerei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Zehn betrunkene Männer haben sich in der Nacht zum Samstag am Bahnhof in Bad Kreuznach eine handfeste Schlägerei geliefert. Ernsthaft verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei aber niemand. Mehrere Streifenwagen fuhren zum Bahnhof und die jungen Männer wurden nach Hause geschickt. Wieso sie mit den Fäusten aufeinander losgingen, war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen waren sieben der Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren mit drei anderen in Streit geraten. Die Dreiergruppe war der Polizei schon einmal am Bahnhof in einer ähnlichen Situation aufgefallen.