Motorradfahrer wird bei Flucht zum Geisterfahrer

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Motorradfahrer in Bad Kreuznach in die falsche Richtung auf eine Bundesstraße aufgefahren. Beamte wollten den 22-Jährigen in der Nacht zum Montag kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin drückte dieser aufs Gas und floh mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der B41. Vermutlich vorsätzlich sei er dann falsch auf die Bundesstraße gefahren, so der Sprecher. Die Beamten folgten dem Mann und warnten den Gegenverkehr mit Blaulicht.

Bei einem Wendemanöver des 22-Jährigen konnten die Beamten ihn vom Motorrad ziehen und festnehmen. Er hatte offenbar Drogen genommen und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Das Motorrad trug ein falsches Kennzeichen und war nicht zugelassen. Zudem führte er eine geladene Schreckschusspistole mit sich.