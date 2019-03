Friedlicher Umzug: Doch Platzverweise bei Feier danach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Der Karnevalsumzug in Bad Kreuznach hat rund 60 000 Zuschauer angelockt. Zwischenfälle gab es während der "Kreiznacher Narrefahrt" am Samstag nicht, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss kam es in der Innenstadt jedoch zu teilweise gewalttätigen Streitereien zwischen Betrunkenen. Die Beamten nahmen sieben Anzeigen wegen Körperverletzung auf, erteilten 25 Unruhestiftern Platzverweise und nahmen einen Störer in Gewahrsam. Außerdem notierten sie zwei Fälle von Beamtenbeleidigung.