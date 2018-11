Ermittler: Niedergestochener Mann wollte Streit schlichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach/Mainz (dpa/lrs) - Der in der Nacht zum Donnerstag in Bad Kreuznach mit Messerstichen schwer verletzte Mann hat nur einen Streit schlichten wollen. Dabei sei der 20-Jährige selbst zwischen die Fronten geraten, teilte die Polizei in Mainz am Freitag mit. Um was es bei der Auseinandersetzung zwischen der Fußgängergruppe und mehreren Menschen aus einem Auto ging, war hingegen weiter unklar. Auch wer auf den couragierten Mann eingestochen hat, konnte die Polizei weiterhin nicht sagen. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen des Zwischenfalls.