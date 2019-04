Aus Eifersucht: Zwei Männer nach Streit mit Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Zwei Männer sind in Bad Kreuznach nach einem mutmaßlichen Beziehungsstreit mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war eine 21 Jahre alte Frau in der Nacht zu Mittwoch mit zwei Freunden in die Wohnung ihres Freundes gestürmt. Sie habe wohl mitbekommen, dass er mit einer anderen Frau verabredet sei. Tatsächlich habe sie ihn mit einer 19-Jährigen angetroffen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, griff einer ihrer Freunde den 20-Jährigen daraufhin mit einem mitgebrachten Messer an und verletzte ihn an den Händen. Der entwendete dem 29-jährigen Angreifer das Messer nach ersten Erkenntnissen aber und verletzte ihn wiederum leicht am Hals. Die beiden Verletzten sollen laut Polizei alkoholisiert gewesen sein.

Die 21-Jährige versuchte mit ihren Freunden noch zu flüchten, sie wurden vor der Wohnung aber von der herbeigerufenen Polizei gestellt, hieß es. Die Verletzten wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet.