Zwei Geldautomaten in Bad Homburg gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg (dpa/lhe) - Gleich zwei Geldautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) gesprengt. In der Fußgängerzone brachten nach ersten Angaben fünf beteiligte Männer die beiden Automaten mit einem eingeleiteten Gasgemisch zeitgleich zur Detonation, wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden sagte. Anschließend entnahmen sie mehrere Geldkassetten. Es gab zunächst keine Angaben zur Höhe der Beute. Der Sachschaden in dem Vorraum der Bank ist allerdings hoch. Die Polizei schätzte ihn auf rund 200 000 Euro. Die Täter flüchteten danach mit einem Auto, möglicherweise mit noch einem weiteren. Denn zur Tatzeit wurde ein zweiter Pkw am Tatort gesehen.