Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg/Usingen (dpa/lhe) - Ein Lehrer muss sich heute wegen des Vorwurfs der Körperverletzung an zwei Schülerinnen vor dem Bad Homburger Amtsgericht verantworten. An einer Berufsschule in Usingen soll er eine 18-Jährige Frau geschlagen und eine 23-Jährige zu Boden geschleudert haben. Zuvor soll der Lehrer die beiden Freundinnen aus dem Unterricht geschickt haben. Als sie in der anschließenden Pause ihre Sachen holen wollten, soll der 50-Jährige handgreiflich geworden sein.