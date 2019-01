Bundespolizei stellt verurteilten Gewalttäter auf Autobahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Die Bundespolizei hat in Sachsen einen verurteilten Gewalttäter festgenommen. Der 26-Jährige war den Beamten bei einer Kontrolle am Samstag auf der Autobahn 17 bei Breitenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ins Netz gegangen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Mann war im Jahr 2016 wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von 15 Monaten verurteilt worden, hatte die Haft aber nicht angetreten. Nun sitzt er seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Dresden ab.