Mit Haftbefehl gesuchter Mann schlafend erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Frankenhausen/Magdeburg (dpa) - Polizisten haben in Nordthüringen einen Mann festgenommen, der in Sachsen-Anhalt per Haftbefehl gesucht wurde. Sie entdeckten den 31-Jährigen in der Nacht zum Dienstag schlafend in einem Transporter, der mit laufenden Motor in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) geparkt war, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Eine Anwohnerin war auf den Mann in der Nacht aufmerksam geworden, als er um mehrere Garagen schlich. Weil ihr das verdächtig vorkam, rief sie die Polizei. Die Beamten fanden im Transporter des Mannes Drogen und Werkzeug, das für einen Einbruch nutzbar gewesen wäre, wie die Sprecherin weiter schilderte. Der aus dem Salzlandkreis stammende Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Volkstedt (Lutherstadt Eisleben) gebracht. Grund ist laut Polizei eine Geldstrafe, die er nicht bezahlt habe.