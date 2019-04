Falsche Polizisten kassieren Verwarnungsgeld von Autofahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Endbach (dpa/lhe) - Falsche Polizisten haben im Kreis Marburg-Biedenkopf von einem jungen Autofahrer ein angebliches Verwarnungsgeld kassiert. Der 24-Jährige habe 30 Euro an die beiden Betrüger gezahlt, teilte die Polizei in Marburg am Donnerstag mit. Er war in Bad Endbach am Mittwochvormittag von den uniformierten Männern per Handzeichen angehalten worden, die seine Papiere kontrollieren wollten. Da er den Fahrzeugschein nicht dabei hatte, forderten sie 30 Euro von ihm. Der Mann wurde später misstrauisch, weil er keine Quittung erhalten hatte und meldete sich bei der echten Polizei.