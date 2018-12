Zwei Maskierte überfallen Einkaufsmarkt und stehlen Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Dürrenberg (dpa/sa) - Zwei Maskierte haben einen Einkaufsmarkt in Bad Dürrenberg (Saalekreis) überfallen. Die Täter bedrohten am Dienstagabend eine Angestellte mit Messern und forderten die Herausgabe von Geld, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchteten sie mit einer zunächst unbekannten Menge an Bargeld. Die beiden laut Polizei männlichen Täter waren den Angaben zufolge schlank, dunkel gekleidet, trugen Kapuzen über dem Kopf und Tücher vor dem Gesicht und sprachen akzentfrei Deutsch.