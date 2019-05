Junges Diebestrio erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Brückenau (dpa/lby) - Zwei elfjährige Mädchen und ein siebenjähriger Junge sind bei einem Diebeszug im unterfränkischen Bad Brückenau (Landkreis Kissingen) erwischt worden. Das Trio wollte in einer Boutique Kinderkleidung im Wert von 70 Euro mitnehmen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten die Kinder wohl schon in einem Drogeriemarkt zugeschlagen. Die Beamten fanden in den Taschen Kosmetikartikel im Wert von 50 Euro. Der Vorfall am Montagnachmittag wurde dem Jugendamt und der Staatsanwaltschaft gemeldet. Weitere Konsequenzen gebe es für die Kinder oder deren Eltern aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.