Randalierer verletzt sich an Hand: Mehrere Türen kaputt

Bad Blankenburg (dpa/th) - Ein 30-Jähriger hat sich beim Randalieren in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) an der Hand verletzt. Der Mann trat in der Nacht zu Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache Türen eines Mehrfamilienhauses ein und schlug dagegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei ging unter anderem die Glasscheibe der Haustür zu Bruch. Anwohner riefen die Polizei. Die Beamten konnten den 30-Jährigen wenig später unweit des Hauses stellen. Er hatte leichte Verletzungen an der Hand. Die Hintergründe für die Tat waren zunächst völlig unklar.