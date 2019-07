Polizei stellt Heroin im Wert von 200 000 Euro sicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - Einer deutsch-niederländischen Polizeistreife ist bei Bad Bentheim ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Wie die zuständige Polizeiinspektion am Montag mitteilte, kontrollierten die Beamten bereits am Freitagnachmittag das Auto des 25-Jährigen auf einem Parkplatz der Autobahn 30 Amsterdam - Hannover. Sie fanden insgesamt vier Kilogramm Heroin in mehreren professionellen Verstecken. Der Straßenverkaufswert der Drogen dürfte der Behörde zufolge bei rund 200 000 Euro liegen. Am Samstag erließ ein Richter am Amtsgericht Nordhorn einen Haftbefehl gegen den Mann.