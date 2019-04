Polizei findet 350 000 Euro in Auto: Geldwäscheverdacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - In einem Auto hat die Polizei kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze rund 350 000 Euro entdeckt. Zollfahnder gehen nun dem Verdacht der Geldwäsche nach, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Unter Geldwäsche verstehen Ermittler das Einschleusen von illegal erworbenem Geld in den normalen Wirtschaftskreislauf.

Der Wagen war in der Nacht zu Gründonnerstag an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim kontrolliert worden. Weil sich die Männer nach Ermittlerangaben bei ihrer Befragung in Widersprüche verstrickten, durchsuchten Beamte das Auto. Einer der Männer habe zunächst nur zugegeben, 100 000 Euro unangemeldet eingeführt zu haben. Von dem restlichen Geld habe der 40-Jährige erst erzählt, als sich die Polizisten das Auto genauer ansehen wollten. Im Wagen wurde auch ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker entdeckt.

Der Fall wurde an das Zollfahndungsamt Essen übergeben, das Geld beschlagnahmt. Die Männer kamen auf freien Fuß, wie eine Behördensprecherin sagte.