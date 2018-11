Kokain in doppeltem Boden versteckt: Schmuggler fliegt auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - In einem doppelten Boden seines Autos hat ein 24-Jähriger versucht, Kokain im Wert von mehr als 140 000 Euro aus Holland einzuschmuggeln. Ein deutsch-niederländisches Polizeiteam wurde bei einer Kontrolle an der Autobahn bei Bad Bentheim misstrauisch, weil der Mann zweifelhafte Angaben zu seiner Reise machte. Da ein Schnelltest Rückstände von Rauschgift im Auto nachwies, durchsuchten die Fahnder nach Angaben vom Donnerstag den Wagen sorgfältig und fanden in einem nachträglich eingebauten doppelten Boden rund zwei Kilogramm Kokain. Der Schmuggler kam in Untersuchungshaft.