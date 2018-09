Flatternde Nerven verraten Drogenschmuggler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - Ein mit dem Zug reisender Drogenschmuggler ist an der deutsch-niederländischen Grenze wegen seiner Nervosität aufgeflogen. Bundespolizisten kontrollierten am Donnerstag stichprobenartig die Ausweise der Reisenden, wie ein Sprecher der Bundespolizei Bad Bentheim am Freitag berichtete. Dabei habe der 30-Jährige sehr angespannt gewirkt. Die Beamten untersuchten seinen Koffer. Darin fanden sie einer Mitteilung zufolge drei Kilo Kokain im Wert von 215 000 Euro. Das Amtsgericht Norden erließ Haftbefehl gegen den Mann.