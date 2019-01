Bundespolizei schnappt gesuchten Mann an Grenze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gildehaus (dpa/lni) - Einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann haben Bundespolizisten bei der Kontrolle eines aus den Niederlanden kommenden Wagens geschnappt. Die Beamten hatten das Auto in der Nacht zum Donnerstag an der Autobahn 30 in Gildehaus gestoppt, teilte die Bundespolizei mit. Wie sich herausstellte, wurde der 43-jährige Beifahrer mit einem Haftbefehl gesucht, weil er eine Gefängnisstrafe wegen wiederholten Diebstahls nicht angetreten hatte. Weil er zwei weitere Geldstrafen wegen anderer Diebstähle nicht bezahlt hatte, gab es zwei weitere Haftbefehle gegen ihn, außerdem interessierte sich die Staatsanwaltschaft Essen für den Aufenthaltsort des Mannes. Dieser steht jetzt vorläufig fest: Die Beamten brachten den bei seiner Festnahme sturzbetrunkenen Mann noch in der Nacht ins Gefängnis.