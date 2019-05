Bande stiehlt Waffen, Munition, Schmuck und Bargeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aurich (dpa/lni) - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine Bande ausgehoben, die für zahlreiche Einbrüche im Nordwesten Niedersachsens verantwortlich sein soll. Bei Durchsuchungen im Landkreis Friesland seien unter anderem neun Gewehre und 1200 Schuss Munition sowie Schmuck, Bargeld, elektronische Geräte und aufgebrochene Tresore sichergestellt worden, teilte die Polizei in Aurich am Montag mit. Zudem entdeckten die Beamten zwei Kilogramm Marihuana. Die beiden 24 und 40 Jahre alten Hauptverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen sollen in Ostfriesland und im Raum Wilhelmshaven mehr als ein Dutzend Einbrüche begangen haben. Ihnen wird auch umfangreicher Drogenhandel vorgeworfen.