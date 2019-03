Rathaus Chemnitz nach Drohung geräumt: Suchmaßnahmen laufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn)- Nach einer Drohung ist das Chemnitzer Rathaus am Dienstagmorgen geräumt worden. "Das Rathaus wurde evakuiert, erste Suchmaßnahmen sind angelaufen", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Dafür sei derzeit auch ein Sprengstoff-Spürhund im Einsatz. Die Untersuchung dauere noch an, da das Rathaus "sehr geräumig" sei. Rund 200 Mitarbeiter mussten das Rathaus am Vormittag verlassen, das Gebäude wurde abgesperrt. Angaben zum Hintergrund der Drohung machte die Polizei nicht. "Wir prüfen den Vorfall", hieß es. Das Dresdner Rathaus war nach Angaben der Verwaltung nicht betroffen.

Bundesweit waren jedoch am Dienstag mehrere Rathäuser von Drohungen und Evakuierungen betroffen - ersten Erkenntnissen zufolge etwa Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen und Rendsburg.

Seit Monaten gibt es eine deutschlandweite Serie von Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte. Die Berliner Staatsanwaltschaft, die federführend ermittelt, spricht inzwischen von deutschlandweit mehr als 100 Fällen. Ob die Fälle vom Dienstag damit in Zusammenhang stehen, war zunächst offen.