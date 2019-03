Entwarnung nach Bombendrohung in Augsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Nach einer Bombendrohung gegen die Stadt Augsburg hat die Polizei Entwarnung gegeben. Bei der Durchsuchung des Rathauses und der Verwaltungsgebäude war am Dienstag kein gefährlicher Gegenstand gefunden worden. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) zeigte sich erleichtert: "Insgesamt war das aber schon eine Herausforderung", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein unbekannter Absender in der Nacht eine Mail mit einer Bombendrohung an die Stadt verschickt. Daraufhin ließ die Polizei am Morgen das Rathaus und drei Verwaltungsgebäude der Stadt Augsburg evakuieren. Sicherheitshalber wurden auch die Bürgerbüros geschlossen. Das Motiv hinter der Drohung war zunächst nicht bekannt.

Laut Landeskriminalamt (LKA) waren keine weiteren Städte in Bayern betroffen. Ähnliche Drohschreiben wurden jedoch auch an die Städte Chemnitz, Göttingen, Kaiserslautern, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein verschickt. Die Polizei vermutet daher einen Zusammenhang. So gibt es seit Monaten eine deutschlandweite Serie von Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte. Die Staatsanwaltschaft in Berlin, die federführend ermittelt, spricht inzwischen von mehr als 100 Fällen. Ob die Fälle vom Dienstag damit in Zusammenhang stehen, war zunächst offen. Auch ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Personen handelt, war zunächst unklar.

Obwohl der Verkehr um den Augsburger Rathausplatz komplett stillstand und viele Menschen nicht weiter kamen, war die Lage in der Innenstadt am Vormittag entspannt. Polizisten wiesen Passanten am gesperrten Rathausplatz den Weg, Mitarbeiter der Verwaltung beobachteten die Szenen aus umliegenden Cafés.

Neben zahlreichen Polizeikräften waren auch Sprengstoffspürhunde im Einsatz, um die Gebäude zu durchsuchen. Zwei Straßenbahnlinien und mehrere Buslinien in der Nähe des Rathauses und der städtischen Verwaltung wurden eingestellt. Um die Mittagszeit nahmen Bahnen und Busse ihren Dienst wieder auf. Alle städtischen Gebäude sollten am Dienstag jedoch weiterhin geschlossen bleiben.