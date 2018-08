Mutmaßlicher Erpresser hat als Alleintäter gehandelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Auerbach (dpa/sn) - Der mutmaßliche Erpresser des Gymnasiums Auerbach hat nach bisherigen Erkenntnissen allein gehandelt. "Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen in seiner Wohnung konnten Tatmittel wie Laptop und Smartphone sichergestellt werden", teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Zwickau am Montag mit. Hinweise darauf, dass der 15 Jahre alte Beschuldigte eine Gewalttat wie angedroht tatsächlich vorbereitet hatte, liegen nicht vor, hieß es. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Bereits am Wochenende hatte die Polizei mitgeteilt, dass der 15-Jährige auf richterliche Anordnung in einer Jugendeinrichtung untergebracht wird. Der Jugendliche war am Freitagabend festgenommen worden. Ihm wird räuberische Erpressung vorgeworfen. Laut Polizei befindet er sich unterdessen in einem Heim der Jugendhilfe. Aufgrund seines Alters komme bei ihm das Jugendstrafrecht zur Anwendung, das als Hauptziele Erziehung und Resozialisierung anstrebe.

Seit Monaten hatte ein Erpresser im Namen der Schule Waren im Internet bestellt und eine Zahlung von 10 000 Euro in der Internetwährung Bitcoin gefordert. Vor einigen Tagen kündigte er an, dass sich die Serie von Warenbestellungen beschleunigen würde, wenn man seine Forderung nicht erfüllt. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben eine 30-köpfige Sonderkommission gegründet und sechs Personen im Visier. Alle stünden in irgendeiner Weise "in Verbindung" zum Gymnasium. Ob sie dort zur Schule gingen, sagt die Polizei nicht.