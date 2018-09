Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschersleben (dpa/sa) - Ein reumütiger Dieb hat in Aschersleben ein geklautes Fahrrad zur Polizei gebracht. Der Mann hatte es nach eigenen Angaben zwei Tage zuvor einem schlafenden Reisenden in einem Zug von Magdeburg nach Giersleben (Salzlandkreis) entwendet, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Der Besitzer holte sein Rad am Freitag auf dem Revier ab.