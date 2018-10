Unbekannte stehlen Buntmetall im Wert von 20 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Artern/Nordhausen(dpa/th) - Unbekannte haben vom Außengelände einer Edelstahlbeizerei in Artern (Kyffhäuserkreis) Buntmetall im Wert von etwa 20 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag in Nordhausen mitteilte, waren die Teile in einem Container gelagert. Die Täter müssen ein Fahrzeug benutzt haben, denn ihre Beute wog rund 1,5 Tonnen. Die Tat ereignete sich den Angaben nach zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen.