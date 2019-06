Polizei sucht 43-Jährigen per Haftbefehl nach Todesfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Artern (dpa/th) - Nach dem Tod eines 42 Jahre alten Mannes in Artern (Kyffhäuserkreis) hat das Amtsgericht Mühlhausen Haftbefehl gegen einen 43-Jährigen erlassen. Der Mann wird gesucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 42-jährige Mann aus dem Kyffhäuserkreis war am Dienstag an den Folgen schwerer Verletzungen gestorben. Er war am Freitag mit Verletzungen am Kopf und inneren Verletzungen in seiner Wohnung gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Zeugenaussagen soll es in der vergangenen Woche Streit zwischen ihm und dem verdächtigen 43-Jährigen gegeben haben.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die etwas zum Aufenthaltsort des 43-Jährigen sagen können. Er könnte sich in der Region im Sangerhausen oder Sömmerda aufhalten, hieß es in einer Mitteilung. Die Polizei warnt davor, den Mann anzusprechen oder aufhalten zu wollen.