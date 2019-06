Polizei fasst Verdächtigen im Fall des toten 42-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Artern (dpa/th) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 42-Jährigen hat die Thüringer Polizei am Samstagabend in Artern (Kyffhäuserkreis) den gesuchten Tatverdächtigen festgenommen. Der 43-Jährige soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei hatte seit Donnerstag nach dem Mann gefahndet, der in Verdacht steht, einem 42-Jährigen schwere innere Verletzungen und Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Der 42-jährige Mann war am Dienstag an den Folgen der Verletzungen gestorben. Er war am Freitag vergangener Woche verletzt in seiner Wohnung gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Zeugenaussagen soll es davor Streit zwischen ihm und dem verdächtigen 43-Jährigen gegeben haben.