Arnstadt (dpa/th) - Ein randalierender Mann hat in Arnstadt (Ilm-Kreis) die Heckscheibe eines Auto mit dem Kopf eingeschlagen. Wenig später habe sich vermutlich der gleiche Täter am Montag Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und im Treppenhaus herumgebrüllt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der lautstarke Wutausbruch richtete sich vermutlich gegen eine Mieterin des Hauses. Die Polizei geht nun Hinweisen zur Identität des Randalierers nach.