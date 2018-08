Polizei stellt Diebesduo nach Beutezug in Einkaufszentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Mit einem Kofferraum voller Beute hat die Polizei in Arnstadt ein mutmaßliches Diebesduo festgenommen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hätten Augenzeugen den 31 Jahre alten Mann und die 64 Jahre alte Frau am Mittwochnachmittag beim Stehlen in mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums beobachtet. Im Kofferraum ihres Autos fanden die Beamten demnach die Beute aus mehreren Märkten in Arnstadt und Ilmenau, darunter Kleidungsstücke, Drogerieartikel und Spielsachen. Zum Wert der gestohlenen Gegenstände konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Ein Teil sei an die Geschäfte zurückgegeben worden. Laut Polizei sei das Duo wegen ähnlicher Delikte bereits in Erscheinung getreten.