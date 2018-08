Lastwagenfahrer im Schlaf beraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Während er in seinem Führerhaus schlief, ist ein Lastwagenfahrer in der Nacht zu Donnerstag in Arnstadt bestohlen worden. Der Dieb öffnete unbemerkt die Tür des Sattelschleppers, der auf einem Parkplatz am Wollmarkt stand, und stahl zwei Mobiltelefone sowie Schlüssel und Tankkarten, berichtete die Polizei Gotha am Donnerstag. Den Angaben zufolge wird der Parkplatz wegen seiner Nähe zur A 71 häufiger von Lastwagenfahrern benutzt, die ihre Ruhezeiten einhalten müssen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0367-6010.