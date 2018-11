Messerstecherei vor Flüchtlingsunterkunft: Mann verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Apolda (dpa/th) - Bei einer Messerstecherei vor einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ist ein Mann verletzt worden. Der Tatverdächtige, ein 23-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er soll laut Aussagen mehrerer Zeugen das Opfer mit einem Messer am Bauch und am Arm verletzt haben.

Der Verletzte flüchtete nach dem Vorfall in der Nacht zum Freitag. Er wurde trotz aufwendiger Suche - unter anderem mit einem Hubschrauber - bisher nicht gefunden. Wie schwer er verletzt wurde, ist unklar. Auch seine Identität sei bisher nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Alter des Verletzten wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Rund sechs Flüchtlinge sollen in den Streit verwickelt gewesen sein, bei dem es dem Vernehmen nach um Drogen ging. Nur ein Teil von ihnen lebt in der Unterkunft.