Dieb springt aus dem Fenster und verletzt sich

Apolda (dpa/th) - Mit einem Sprung aus dem Fenster hat sich ein ertappter Dieb vor den Konsequenzen seiner Tat retten wollen. Der 35-Jährige versuchte am Freitag in Apolda (Kreis Weimarer Land), einen Computer samt Bildschirm aus einem Bürogebäude zu stehlen, wurde jedoch von einem Mitarbeiter erwischt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Dieb ergriff die Flucht, rannte durch ein weiteres Büro im Erdgeschoss und sprang dort aus dem Fenster. Laut Polizei machte ein Autofahrer an der angrenzenden Straße eine Vollbremsung, um den 35-Jährigen nicht zu überfahren.

Seine Flucht brach der Dieb wenig später ab: Er hatte sich beim Sprung aus dem Fenster den Fuß verstaucht und rief selbst einen Krankenwagen. Als er zum Tatort zurückkam, wurde er von Rettungskräften und der Polizei empfangen.