Küchenchef gesteht Untreue in Altenheim

Ansbach (dpa/lby) - Der ehemalige Küchenchef eines Altenheims in Ansbach hat vor dem Amtsgericht eingeräumt, mehrere Tausend Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Er gab bei der Verhandlung am Dienstag zu, Rückvergütungen eines Lieferanten und Gelder aus der Küchenkasse eingesteckt zu haben, anstatt sie dem Betreiber des Altenheims zu geben. Diesem entstand laut Anklage dadurch über mehrere Jahre ein Verlust von fast 30 000 Euro.

Der Lebensmittelllieferant der Heimküche gewährte am Jahresende eine Rückvergütung - nach Angaben des Kochs ein bis eineinhalb Prozent des Jahresumsatzes. Statt die Schecks zwischen 1700 und 6000 Euro aber in der Verwaltung abzugeben, löste der Angeklagte sie nach eigenen Angaben auf seinem Privatkonto ein. Nachdem die Betrügereien 2017 aufflogen, wurde der Mann entlassen.

Eine 51 Jahre alte mitangeklagte Verwaltungsangestellte soll in dem Altenheim zudem Taschengelder von Gestorbenen und Bareinnahmen aus der Bewirtung von Geburtstags- und Trauerfeiern von rund 4500 Euro veruntreut haben. Vor Gericht sagte sie aber, keinen Cent für sich abgezweigt zu haben. Sie sei nach dem Ausfall einer Kollegin in ein bestehendes System schwarzer Kassen hineingerutscht. Im Kassenbuch hätten immer wieder Gelder gefehlt. Die Taschengelder der Heimbewohner habe sie in Abstimmung mit der Heimleitung absichtlich falsch verbucht, um Fehlbeträge auszugleichen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft befand, in dem Seniorenheim habe es ein für Manipulationen anfälliges System gegeben. So sei ein zentrales Konto, auf das alle Bareinnahmen gutgeschrieben werden, nicht ordnungsgemäß geführt worden. Daher könne jetzt nicht nachvollzogen werden, wer welchen Betrag eingezahlt habe. Die Urteile sollten am Donnerstag gesprochen werden.