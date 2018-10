Sachbeschädigung am Demokratiebahnhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Anklam (dpa/mv) - Bei dem mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis ausgezeichneten Demokratiebahnhof in Anklam sind zwei Fensterscheiben eingeworfen worden. Die Polizei ermittelte am Sonntagabend kurz nach der Tat vier Tatverdächtige im Alter von 16, 18, 19 und 20 Jahren, wie die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Das Motiv des Anschlags auf den im linken Spektrum angesiedelten Jugendtreff ist bislang unklar. Da ein politisches Motiv bislang nicht ausgeschlossen werden könne, ermittle der Staatsschutz, sagte eine Polizeisprecherin. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Brand- und Farbanschläge auf den Demokratiebahnhof gegeben.