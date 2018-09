Messerstecher von Amsterdam: Asylklage noch nicht terminiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier/Amsterdam (dpa/lrs) - Die Verhandlung über die Asylklage des mutmaßlichen Messerstechers von Amsterdam ist vom Verwaltungsgericht Trier noch nicht terminiert. "Es ist uns durch die zuständige Ausländerbehörde noch kein erhöhtes Rückführungsinteresse wegen Straftaten oder Gefährdereigenschaften mitgeteilt worden", sagte Gerichtspräsident Georg Schmidt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Wenn dies geschehe, werde das Verfahren "priorisiert, also sofort terminiert - und in der Regel innerhalb von vier Wochen abgeschlossen".

Ansonsten gelte: "Wir arbeiten die große Zahl an Asylverfahren zügig und in der Reihenfolge des Eingangs ab", sagte Schmidt. Der 19 Jahre alte Afghane, der vergangenen Freitag im Hauptbahnhof von Amsterdam zwei US-Touristen niederstach und schwer verletzte, hatte 2017 gegen seinen abgelehnten Asylantrag geklagt.

Er lebte in Rheinland-Pfalz und hat laut Schmidt eine "Aufenthaltsgestattung", die jeder habe, dessen Asylverfahren noch nicht unanfechtbar abgeschlossen sei. Zu einer mündlichen Verhandlung müsse er nicht zwingend erscheinen.