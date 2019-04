SEK-Einsatz: Betrunkener schießt mit Platzpatronen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amberg (dpa/lby) - Ein 41-Jähriger hat in Amberg mehrere Schüsse aus einer selbstgebastelten Waffe abgefeuert und einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Mann schoss am Samstagnachmittag in seiner Wohnung mehrmals mit Platzpatronen in die Luft. Ein 20 Jahre alter Angehöriger wählte den Notruf und brachte seine Mutter und seine vierjährige Schwester ins Freie. Wenig später nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) den 41-Jährigen im Treppenhaus widerstandslos fest. Er war der Polizei zufolge erheblich betrunken und kam in eine psychiatrische Klinik. In der Wohnung fanden die Ermittler neben der selbstgebauten Waffe auch eine Schreckschusspistole und Munition. Einen Waffenschein hatte der 41-Jährige nach Angaben vom Sonntag nicht.