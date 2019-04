Amberg: Ermittlungen nach Angriffen abgeschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amberg (dpa/lby) - Drei Monate nach den wahllosen Angriffen von vier jungen Flüchtlingen auf Passanten in Amberg in der Oberpfalz hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen. Die Täter sitzen weiterhin in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche Anklage erhoben. Den Männern wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, drei von ihnen auch Beleidigung. Einer hatte zudem bei der Festnahme Polizisten angegriffen. Das Amtsgericht muss über die Eröffnung eines Hauptverfahrens entscheiden.

Die Asylanträge der vier Angeschuldigten sind abgelehnt worden, bei mindestens einem liegen den Angaben nach die rechtlichen Voraussetzungen für eine Abschiebung vor. Oberstaatsanwalt Joachim Diesch sagte, die Staatsanwaltschaft werde bis zum Abschluss eines möglichen Gerichtsverfahrens keine Zustimmung zu einer Abschiebung erteilen.

Die jungen Männer aus Afghanistan und dem Iran hatten Ende Dezember in der oberpfälzischen Stadt willkürlich zwölf Passanten attackiert und verletzt, die meisten leicht. Unter den Opfern waren auch Bürger, die anderen Opfern zur Hilfe eilten.