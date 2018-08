Junger Mann und Jugendlicher nach Biergenuss im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alzey (dpa/lrs) - Ein junger Mann und ein Jugendlicher sind in Alzey ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie Bier getrunken hatten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine ihnen unbekannte Person den beiden das Getränk am Dienstagnachmittag angeboten. Die jungen Leute im Alter von 16 und 18 Jahren tranken es und gingen daraufhin zu einem Spielplatz. Dort wurde ihnen so schlecht, dass sie sich übergeben mussten. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass etwas ins Bier gemischt wurde, worum es sich handelte, war aber zunächst unklar.