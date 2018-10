35 Bewohner in drei Häusern: Verdacht des Mietwuchers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alzey (dpa/lrs) - Wegen des Verdachts des Mietwuchers und Betrugs ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Hauseigentümer in Alzey. Bei Durchsuchungen am Mittwochmorgen in drei Ein- und Mehrfamilienhäusern trafen die Beamten 35 Bewohner an, wie die Behörden mitteilten. Offiziell lauteten die Mietverträge auf Ein-Zimmer-Wohnungen mit Küche und Bad für monatlich 450 Euro.

Strafanzeige hatte das Jobcenter Alzey-Worms erstattet. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft legten Leistungsempfänger Mietverträge für Wohnungen in den überbelegten Häusern vor und bekamen die Miete erstattet.

An den Durchsuchungen waren rund 90 Einsatzkräfte der Polizei beteiligt. Sie trafen einen der beiden beschuldigten Hauseigentümer in seiner Wohnung an und stellten Unterlagen, zwei Notebooks sowie Speichermedien sicher.