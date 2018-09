Ehemann würgt Frau: Haftbefehl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altrip (dpa/lrs) - Nach einem Würgeangriff auf seine Ehefrau ist ein 35-jähriger Mann in Altrip von der Polizei festgenommen worden. Gegen ihn sei wegen versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe am Sonntagmittag seine 36 Jahre alte Ehefrau zu Boden gedrückt und gewürgt, diese sei leicht verletzt worden. Nur aufgrund des Eingreifens von Angehörigen und Nachbarn habe er von der Frau abgelassen.