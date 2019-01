Rabiate Bewerberin rastet nach Jobabsage aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenkunstadt (dpa/lby) - Kein neuer Job, dafür zwei Anzeigen: Eine 47-Jährige hat nach einem Bewerbungsgespräch in einem Altenheim in Altenkunstadt (Landkreis Lichtenfels) eine Absage bekommen und ist daraufhin ausgerastet. Die Frau aus Oberfranken beleidigte nach Polizeiangaben vom Mittwoch mehrere Mitarbeiter der Einrichtung und wollte eine Angestellte schlagen. Diese blieb bei dem Angriff am Dienstagmittag unverletzt. Als Einsatzkräfte in dem Altenheim eintrafen, war die Arbeitssuchende bereits geflohen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.